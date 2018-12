Kiko Hernández habla como nunca del robo en su casa y revela más detalles

En concreto, la casa en la que han entrado a robar es en Villa Chatín, que ya no es el hogar en el que vive. En dicha casa Kiko Hernández vivió durante muchos años de su vida y en ella tenía infinidad de cosas personales. La casa en la que han entrado a robar no es su residencia actual, si no que son Villa Chatín, la propiedad que fue su hogar durante muchos años, y otra casa que tiene contigua. En ambas tenía un montón de enseres personales, por lo que el colaborador de Telecinco no puede dejar de pensar "¡Madre mía como me falte esto, o aquello"!