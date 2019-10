Terelu Campos se sincera hablando del cáncer: "La primera vez que mi hija me vio sin pelo me dijo: mamá, estás guapísima"

La hermana de Carmen Borrego ha confesado la reacción de su hija Alejandra Rubio cuando la vio sin pelo: "Me dijo: mamá, estás guapísima". La presentadora admite que eso le dio un subidón y que no olvidará ese momento jamás. Sin perder su sonrisa y visibilizando que el cáncer se puede aceptar, la colaboradora de Telecinco ha hablado así: "Hay que dedicar tiempo a cuidarse, a quererse, a maquillarse, a mirarse al espejo y no verse como una enferma".