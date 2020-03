Toñi Moreno aterriza en mtmad y asume un nuevo reto: "Tengo la obligación de cuidarme porque tengo un bebé"

Precisamente con la gaditana hemos hablado en exclusiva para Outdoor y nos ha contado cómo se siente ante este nuevo reto profesional. “Estoy muy contenta por tener este canal. Creo que hay mucha gente como yo, gente normal, que no ha hecho deporte en su vida y que de repente se encuentra con 46 años, que tiene la necesidad de cambiar de hábito para tener una segunda vida”, ha comentado la periodista.

Aunque Toñi se ha sincerado ante este nuevo reto profesional, que asume con ganas de vivirlo y compartirlo con todos sus seguidores, también ha explicado la clave por la que ha decidido dar este paso: “Yo no me he cuidado muy bien y ahora tengo la obligación porque tengo un bebé. Tengo que estar fuerte psicológicamente, mentalmente, y para eso tengo que cambiar de hábito. Y ese es mi reto que quiero compartir con todos, para el que le pueda ayudar lo haga conmigo también”.