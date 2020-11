Toñi Moreno lleva disfrazada a su hija a la guardería por equivocación: “Hoy mi Lola es la única castañera”

Madres del mundo a los que no les da la vida para promocionar un libro, hacer un programa, entrevistas en una revista y llevar la agenda de la guardería... no os ha pasado que habéis llevado a vuestros hijos disfrazados cuando no tocaba? Hoy mi Lola es la única castañera 😂

“Madres del mundo a los que no les da la vida para promocionar un libro, hacer un programa, entrevistas en una revista y llevar la agenda de la guardería... ¿No os ha pasado que habéis llevado a vuestros hijos disfrazados cuando no tocaba? Hoy mi Lola es la única castañera”, ha comentado en Twitter la de Sanlúcar de Barrameda. Algo que ha hecho recibir el apoyo de la mayoría de los usuarios que la han entendido a la perfección. “Un clásico. Una no es madre de verdad hasta que le pasa eso”, ha comentado una twittera. Pero no ha sido la única porque el tweet se ha llenado mensajes de apoyo y risas.