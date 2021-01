Conseguir este sueño no ha sido fácil para Toñi, quien intentó quedarse embarazada con 35 años. “Yo con 35 años lo intenté, pero no lo conseguí y hasta me inventé un programa para Cuatro que se llamaba ‘El sentido de la vida’. Pero como no me quedaba, lo aparqué y lo he retomado con 45. Pero siempre me ponía un tope: lo intento tantas veces y, si no, no pasa nada porque voy a ser igualmente feliz sin ser madre”, comienza la presentadora.