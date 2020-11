Así es la última foto que Toñi Moreno se hizo horas antes de dar a luz a su hija

La nueva vida de la periodista tras lanzarse a la aventura de la maternidad

Además, Toñi ha adelantado que esta no es la única imagen que podremos encontrar entre las páginas de su libro. "Todas las fotos están hechas con mi móvil. Me muestro como soy, sin trampa ni cartón", ha señalado la orgullosa mamá dejando claro que su mayor ilusión es "ayudar a muchas mujeres cuyo deseo es ser madre".

Desde que diera la bienvenida al mundo a su adorada hija, la presentadora vive una montaña rusa de emociones que no duda en compartir con su legión de seguidores, para los que se ha convertido en un gran ejemplo a seguir y en una fuente de inspiración. Y es que, como ella misma predica, la vida no es perfecta y no es (¡ni mucho menos!) como nos la quieren pintar en este mundo dominado por las redes sociales.