Lejos de quedarse callada, la actriz decidió compartir una parte de la mensajes ofensivos que recibió tras el encuentro. “Puta nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco”, “Isco está así por ti”, “¡Te has cargado a Isco, zorra!” y “Puta Isco Alarcón y puta Sara Sálamo” son algunos de los muchos comentarios machistas que Sara recibió y que publicó en Twitter, acompañados por el irónico titular de “en España no hay machismo”.

Al igual que la protagonista de ‘Brigada Costa del Sol’, Alba Carrillo no guardó silencio. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ fue duramente atacada tras haber tenido un acercamiento con Thibaut Courtois. La modelo, que actualmente mantiene una relación sentimental con el periodista Santi Burgoa, y el portero del Real Madrid se conocieron a través de Instagram y comenzaron a conocerse más a fondo. Sin embargo, en marzo del año pasado, tras la derrota del Real Madrid contra el Ajax y su consecuente eliminación de la Champions, no fueron pocos los aficionados que culparon a la modelo del fracaso blanco.

“Cada vez que vas, pierden. ¡No vayas más!”, “Juega tú y que tu novio cante que lo hace muy bien” o “Estás allí. Ahora entiendo por qué el United perdió el partido” son algunos de los sangrantes comentarios que recibió en redes sociales tras un partido bastante decepcionante del equipo inglés. Buena parte de los aficionados del equipo de David De Gea, que por aquel entonces no atravesaba su mejor racha, bautizaron a la cantante como “la gafe” alegando que, cada vez que visitaba Old Trafford, el conjunto perdía.

Tamara Gorro no parece haber recibido críticas por el rendimiento de su marido, el futbolista Ezequiel Garay (o, al menos, no lo ha denunciado públicamente), pero sí por opinar del ‘deporte estrella’. La ‘influencer’ se convirtió en TT después de hablar para los micrófonos de BeIN Sports con motivo del partido entre el Valencia y el Barcelona. Tras su intervención, en la que criticó las decisiones arbitrales, la red social se llenó de mensajes en contra de la mujer del delantero. Muchos usuarios no entendían que alguien como ella, “sin conocimientos futbolísticos”, opinara libremente sobre el encuentro. Afortunadamente, Tamara no se quedó callada y explotó contra todos aquellos que se metieron con ella por ser mujer y opinar de fútbol.