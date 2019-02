Verdeliss acude a urgencias por un problema con la lactancia de su bebé: “Me sobrepasa”

El fuerte dolor provocado en su pecho y las altas fiebres han hecho que acuda al hospital para ver qué ocurría exactamente y Verdeliss ha querido relatar todo a través de su perfil de Instagram. Tras mostrar un termómetro que marcaba más de 39 grados de temperatura, la exconcursante de 'GH VIP' ha reaparecido en redes para explicar todo lo que ha ocurrido: "La lactancia me sobrepasa. Ya no tengo fiebre y esta tarde me ha venido súper bien". Lo que ha solucionado por el momento sus síntomas ha sido aplicar calor en el pecho y unos masajes.

Para terminar, Verdeliss ha querido compartir una bonita reflexión con foto incluida sobre el 5 cumpleaños de su hijo Julen: "Fue una fiesta sencilla...sin más ornamenta que la tarta de Lacasitos al ritmo de “Cumpleaños feliz”, rodeado lo justito de sus hermanos y con el único regalo de una alfombra de pistas con coches de madera. Antes de partir camino a Pamplona, mientras me abrazaba, me confesó al oído que había sido el mejor cumple del mundo mundial. ¿Puede ser más bonito? Orgullosa de los valores que demuestran, me reafirmo: nosotros no los educamos, ellos son nuestros maestros".