Los rostros de Telecinco caen en las redes de Cupido: Así celebran su amor en San Valentín

Y hay algunos que no necesitan de pareja para vivir plenamente el sentimiento del amor. En esa tesitura está Rosa Benito que después del desamor de Amador Mohedano ha encontrado la paz ella misma en solitario. También está el caso de otros amores no carnales, pero no por ello menos importantes como es el caso de la ganadora de 'GH' Laura Campos que, desde que naciera su hija no ha encontrado otro amor más intenso e incondicional.