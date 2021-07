Estefi, que no ha dudado en compartir con sus seguidores los retoques estéticos que se ha realizado para verse mejor, no tiene problemas en hablar de medicina o cirugía estética, sin embargo, lo que no puede consentir, es que se juzgue su cuerpo y se le hagan recomendaciones sobre cómo debería de ser su figura para encajar dentro de los estándares que dicta la sociedad. " Dejad de meter a mujeres sanas en el quirófano. Dejad de decirnos cómo vestir, cómo posar, cómo ser aceptadas, pulcras o reglamentarias. Dejad de exigirnos adelgazar o engordar. Dejad de desnaturalizar lo humano, dejad de cosificarnos. Dejad de rebajarnos a un canon de belleza ", comienza la ex gran hermana en su manifiesto.

"No me malinterpretéis, esto no es un debate “cirugía sí, o cirugía no”. Esto va de crear complejos aún a costa de someter la salud", añade antes de concluir. "PD: esta foto me la sacó Aimar y no se ofendan…que ningún hijo mío se “torcerá” por ver a una mujer en bañador segura de sí misma. PD2: Gracias a todas las seguidoras que habéis respondido con indignación… ¡afortunadamente sois mayoría! Pero no dejan de alarmarme ciertos comentarios, que pueden tener nefastas consecuencias sobre personas vulnerables… y que me revelan que todavía queda mucho por hacer".