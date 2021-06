La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido en Instagram unas fotos inéditas de su boda

Verdeliss y Aritz se casaron el 31 de agosto del 2007

Son padres de siete hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Anne y Miren

Verdeliss ha abierto el baúl de los recuerdos para sacar a la luz las fotos inéditas de su boda con Aritz Seminario hace casi 14 años. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' y madre de siete hijos ha compartido con sus seguidores este momento tan íntimo, rememorando el día de su enlace hasta el punto de llegar a emocionarse.

Qué rápido pasa el tiempo…y sino, que se lo digan a Verdeliss. La 'youtuber' ha experimentado una especie de viaje en el tiempo' desde el salón de su casa desempolvando su álbum de fotos más personal: ¡el del día de su boda!

La mamá de Aimar, Irati, Laia, Eider, Anne, Julen y la pequeña Miren ha rememorado el día de su enlace con sus más 1,3 millones de seguidores en Instagram, que han atendido anonadados al ver a una jovencísima Verdeliss dando el 'sí, quiero' a su marido y padre de sus siete hijos.

"El tiempo no pasa en balde", ha comentado la que fuera concursante de la sexta edición de 'GH VIP', que no ha dudado en tirar de humor al ver las "caras de niños" que tenían en aquella época. Una 'guasa' de la que ha echado mano seguramente para evitar terminar entre lágrimas. "Por favor, me estoy emocionando un barbaridad. No me puedo creer que haya pasado tanto tiempo… ¿en serio ya hace casi 14 años que nos casamos?", se ha preguntado de forma retórica.

Escote cruzado y corte de sirena: el vestido de novia de Verdeliss

Lo cierto es que Verdeliss no solo ha 'revelado' estas fotografías nunca vistas (hasta la fecha), sino que también ha compartido algunos de sus secretos más íntimos de aquel día. Sobre todo, referente a su look y su espectacular traje de novia. "El vestidazo me parece espectacular. A día de hoy repetiría. Era el vestido de mis sueños", ha reconocido la influencer, que se casó con un elegante vestido de Pronovias con un original escote de encaje cruzado al cuello y un favorecedor corte de sirena, el preferido para muchas novias pues realza la figura femenina.

Sin embargo, si hablamos del peinado…Verdeliss no opina lo mismo. Y es que la exhabitante de Guadalix de la Sierra ha reconocido que se arrepienta profundamente de lo ocurrido con su cabello. "Lo del peinado fue un drama", ha señalado todavía con cierto resentimiento. Tal y como ha contado, acudió seis meses antes a la típica prueba de peluquería…pero finalmente la cosa no salió como ella esperaba y un 'despiste' truncó todos sus deseos e ilusiones.

"La peluquera me dijo que se acordaría del peinado y no quiso hacerme foto. Cuando llegó el día de la boda no tenía ni idea y parecía aquello una carnicería capilar. 800 horquillas y 1.000 toneladas de laca para enmendar el desastre y quedar a años luz de mi deseo", ha explicado a su comunidad de fans, mostrando un primer plano de este peinado: un semirecogido a media altura que dejaba sueltos los infinitos tirabuzones que lucía aquel día.

Vamos, un peinado que, a pesar de no ser con lo que ella había soñado, resultó ser un tocado al más puro estilo princesa de cuento. También gracias, en parte, al larguísimo velo transparente que caía hasta el suelo desde lo más alto de su cabellera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss)