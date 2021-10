Junto a una preciosa y romántica fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen mirándose a los ojos como dos adolescentes, Verdeliss ha aprovechado para hacer balance de su historia de amor con Aritz. "Más de media vida con él , y no es un decir...es literal. Un cincuenta por ciento de mis años compartiendo existencia a su lado", ha comenzado escribiendo la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP', que no ha pretendido edulcorar el camino que han tenido que recorrer hasta llegar al día de hoy .

"No os diré que ha sido un camino de rosas. No fueron fáciles los inicios. Apenas llevábamos unos meses de relación y estrenando una locura de independencia (Aritz becario, yo estudiando aún…), cuando recibimos la noticia de un embarazo sorpresa", ha continuado señalando la influencer, que no esperaba quedarse embarazada 'tan pronto' de Aimar, su primer hijo que ya tiene dieciséis años.