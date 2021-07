Verdeliss está sobrepasada . Y es que no todo iba a ser de color de rosa, ni mucho menos. La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' jamás ha ocultado sus momentos más oscuros. Es más, siempre se ha caracterizado por hacer partícipes a sus seguidores de sus altibajos. Ahora, la madre de siete hijos ha anunciado un cambio radical en su vida por el bien de su salud .

Hace poco más de dos meses la mamá de Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Ane y la pequeña Miren alertaba sobre su estado de salud con unas declaraciones en las que informaba a sus fans que no atraviesa su mejor momento.

Desde aquellas imágenes publicadas desde el hospital (donde podíamos verla realizándose una serie de pruebas especializadas), Verdeliss no ha compartido su diagnóstico médico . Y es que, tal y como ella misma ha reconocido, se trata de un tema personal que prefiere guardarse para sí misma. Al menos, de momento.

"Me siento un poco abrumada...estoy en un momento de mi vida que, por una cuestión de salud, tengo que bajar mi volumen de estrés ", ha continuado expresando en estos vídeos en los que la hemos podido ver sincerándose con su más de un millón de seguidores frente a uno de los espejos de su casa .

A modo de terapia, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha hablado con sus fans el momento personal que atraviesa y ha explicado con todo lujo de detalles los motivos por los que se ha decidido a cambiar radicalmente su forma de trabajo: "No os hacéis la ideal del ritual de negociaciones que hay detrás de cada colaboración con las marcas, porque al fin de cuentas esto es lo que da de comer a mi familia ", ha reconocido abiertamente.

Precisamente por eso y por esa sensación de ahogo de la que ella misma ha reflexionado, Verdeliss ha decidido que cree que es el momento de dar un cambio radical a su vida. "Estoy muy desbordada. Estoy en un punto de inflexión y estoy decidida ar el paso de unirme a una agencia o de contratar a un representante . Ya he empezado algunas entrevistas, pero cómo cuesta delegar cuando ves que la parte profesional te va bien", ha apuntado la de Pamplona, que cuenta con la ayuda de su marido, Aritz , para todo lo que tiene que ver con la contabilidad.

Sin embargo, como ella misma ha puntualizado, se trata de un cambio necesario. "Me lo pide el cuerpo. Lo necesito por el momento vital en el que me encuentro", ha reconocido haciendo clara referencia a ese bache de salud que podría estar arrastrando desde el pasado mes de mayo, cuando anunció que las cosas (a nivel médico) no estaban yendo como deberían.