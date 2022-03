Ella ha dejado bien claro que no tiene ninguna prisa y, mucho menos, ninguna preocupación por recuperar su talla, despojándose así de esta presión social que se ejerce sobre la mujer. "No me agobio. Este postparto lo estoy viviendo sin prisas y con calma", ha explicado Estefi (su verdadero nombre), que estuvo entrenando con una entrenadora personal hasta el mismo día de su parto.