Verdeliss dio a luz acompañada de sus siete hijos: el emocionante vídeo de su parto

Siguiendo la tradición de compartir con todo el mundo ese momento tan especial, Verdeliss ha querido enseñarnos con todo detalle el nacimiento de su pequeña Deva bajo el agua . La influencer prometió que daría todos los detalles y así lo ha cumplido con un vídeo que no tiene desperdicio y que engancha desde el primer minuto. En él se puede ver cómo prepararon todo minuciosamente para que la llegada de la pequeña fuera mágica y la vivieran todos intensamente.

Unas imágenes que impactan, pero que no pueden resultar más emotivas y que acumulan ya miles de reproducciones. Lo que ha querido con esto la de Pamplona es quitar el "estigma" y enseñar cómo es un parto en casa. En su caso, su experiencia no ha podido ser más bonita y ha dado lugar a uno de los nacimientos de sus hijos que más recordará. Con esto, la influencer no busca dar ninguna enseñanza, pero sí mostrar que esta "opción también es segura" y así ha visibilizado como ha sido esta experiencia para ella.