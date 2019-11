Vicente One 'MyHyV' encuentra el amor y espera un bebé: Así es su nueva vida

A Vicente One le conocimos en ' MyHyV ' primero como pretendiente y posteriormente como tronista. Aunque no consiguió conquistar el corazón de Laura Barcelona, su carisma y su actitud le llevaron a hacerse con el trono, uno de los más recordados de la historia del programa. Ya han pasado más de siete años desde que se fue de la mano de Nerea y, en este tiempo, su vida ha dado un giro radical. El madrileño está muy cambiado, ha encontrado el amor y va a ser padre con su chica, una noticia que ha anunciado recientemente.

En todo este tiempo, el extronista ha aumentado considerablemente el tamaño de su físico y, actualmente, podemos verle lucir una figura ¡digna de un culturista! El tamaño de sus músculos, con el que ya nos sorprendió en ' Mujeres y Hombres y Viceversa ', no tiene límites. A través de sus redes sociales, podemos verle muy activo en el gimnasio, una pasión que comparte con su novia.

La joven que ha conseguido robar su corazón ha sido una morena de pelo corto y con unos ojos azules de infarto. Por las palabras que se dedican, ya llevan más de tres años juntos y han compartido infinidad de momentos que nunca olvidarán. Viajes a París, días de sol y playa, noches de discoteca...¡la parejita no se separa ni un solo momento!

Una publicación compartida de Vicen (@vicentejavierdt) el 4 May, 2019 a las 3:02 PDT

El bebé va a crecer rodeado de amor y prueba de ello son las emotivas palabras que se dedican sus padres en redes sociales. Parece que la pareja no puede estar más enamorada y no duda en gritar su amor a los cuatro vientos con sus cariñosos mensajes. "Eres lo mejor que podía pedirle a la vida", "gracias por seguir a mi lado" o "no te pienso soltar" son solo algunas de las tiernas dedicatorias que comparten en sus múltiples fotos juntos.