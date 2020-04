Violeta Mangriñán y Fabio hablan de su discusión y aclaran si están en crisis: "Cambiar es difícil"

Violeta y Fabio aclaran su supuesta crisis de pareja

"¿Os vais a separar?", ha preguntado otro usuario. Tras unos segundos dubitativos, el argentino ha bromeado con la situación que vivieron el otro día. "Si no me hace las maletas y me tira pa’fuera de casa y me deja de seguir en Instagram…". Sin embargo, la extronista no le ha dejado continuar y rápidamente se ha abalanzando sobre él para hacerle callar con besos y mimos demostrando que, como nos contó, la cosa está genial entre ellos.