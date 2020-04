Ariadna 'GH' posa con su traje contra el coronavirus y responde a las críticas: "Muchos me llaman exagerada"

Ariadna Cross, de ‘ GH ’, se ha visto envuelta en una polémica sin comerlo ni beberlo. La madrileña ha querido mostrar ante todos sus seguidores de Instagram el traje que ella misma ha elaborado para protegerse contra el coronavirus. Lo que no se esperaba era la infinidad de críticas que ha recibido, algo que ha querido aclarar.

Todo ha comenzado cuando ha enseñado su atuendo a través de sus ‘stories’. “Bueno chicos, tengo que hacer varias diligencias hoy, así que esta es mi equipación: mascarilla, gafas, doble guante y luego me pongo encima otros guantes. Por si acaso, me pongo una protección extra”, ha señalado mientras se ponía un plástico protector por encima de su mascarilla y sus gafas.

“Ande yo caliente, ríase la gente”, ha señalado mientras daba a entender que difícilmente podía contagiarse con todas las medidas que estaba tomando para protegerse. Por sus palabras, todo apunta a que a muchos de sus seguidores no les ha gustado esto y Ari ha querido aclarar todo con una foto y un extenso texto.

“Muchos me llaman exagerada, pero vivo con mi mamá que tiene 66 años, con patologías, y sinceramente no me hace ninguna ilusión pensar en poder pillar el COVID-19, pegárselo a ella y que enferme”, ha comenzado explicando.