Anabel Pantoja se transforma en Kim Kardashian: "Cuando lo pides y cuando te llega"

Los seguidores de Anabel Pantoja reaccionan a su posado a lo Kim Kardashian

La colaboradora de 'Sálvame', en tratamiento médico por el coronavirus

"He tenido una semana un poquito delicada, no me he encontrado bien (...) He ido al médico. Está todo bien. Me han mandado un tratamiento y no han considerado hacerme la prueba porque, obviamente, hay gente muchísimo más grave que yo", explicaba Anabel de manera inesperada.