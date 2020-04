Fabio manda un mensaje a Violeta Mangriñán y ella responde: "Si pasamos la cuarentena, seremos invencibles"

“ Violeta Mangriñán y Fabio lo han dejado”. Con ese titular nos levantábamos ayer. Aunque parecía que la pareja, cuyo amor nació en ‘Supervivientes’, había decidido romper su relación, no hay nada de cierto en eso. Tras la aclaración de la extronista de ‘ MyHyV ’ en exclusiva para ‘Outdoor’, ahora ha sido el italiano el que se ha pronunciado con un mensaje a través de sus redes sociales. La respuesta de ella no se ha hecho esperar.

Con la foto, claro está que ni el encierro ni nada va a poder con su amor. Violeta no ha tardado en reaccionar a sus palabras y le contestaba así: “Si pasamos la cuarentena, seremos invencibles. Teztimu”. Todas las alarmas sobre su posible ruptura saltaron por un ‘story’ de ella en el que escribió “no hay mejor maestro que la decepción”. Tras sus palabras, el revuelo en redes no tardó en llegar y muchos de sus seguidores se dieron cuenta de que ya no seguía a Fabio.