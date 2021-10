Violeta ya tiene fecha para firmar la hipoteca de su casa: "Compensa la agonía de estos siete meses"

Con esta firma, Violeta deja atrás momentos muy complicados que le han llevado incluso a dudar de la decisión que había tomado. "Si me hubiesen dicho hace siete meses el dolor de cabeza que puede llegar a suponer hacer una casa desde cero no sé si hubiese tomado esta decisión", le ha contado a sus seguidores.

Por suerte todo eso ya ha quedado atrás. A partir de mañana comienza una nueva etapa en la vida de Violeta. Ahora le queda por delante algo de más de un año en el que verá como su sueño comienza a tomar forma poco a poco y aunque sabe que no será sencillo afronta estos meses con mucha emoción. "Ahora que por fin empieza todo, tengo tanta ilusión de ir viendo poco a poco cómo se construye mi hogar, el poder hacerlo a mi gusto... me hace tan feliz pensarlo que creo que compensa la agonía de estos siete meses atrás. Ya me habéis avisado que estos catorce meses tampoco serán un camino de rosas pero estoy segura que el resultado final, valdrá la pena", ha escrito la influencer, quien también ha expresado un deseo muy importante después de todo lo sufrido en estos meses. "Espero no tener que pelearme muchos con los obreros".

Llegar hasta este momento no ha sido fácil. Los últimos siete meses han sido una auténtica pesadilla para la influencer, que hace poco más de un mes se sinceraba con sus seguidores. "Ya me tiene harta el tema de la casa. El papel que falta para poder empezar con la obra no es la licencia de obra como muchos me estáis diciendo. Cuando elegí la parcela ya tenía licencia para poder construir. Falta otro papel que debe darle la Sareb al ayuntamiento. Me dijeron que en septiembre el problema ya estaría solucionado. Siento rabia e impotencia", contaba entonces a través de sus redes sociales. Finalmente, aunque proceso se ha dilatado algo más de lo que ella esperaba, todos los problemas parecen estar solucionados y en poco más de un año, Violeta y Fabio podrán instalarse en un nuevo hogar.