Violeta Mangriñán, desesperada, habla de los problemas de su nueva casa: "Siento rabia e impotencia"

Tal y como ha explicado la propia Violeta, está teniendo problemas con unos papeles necesarios para la construcción de su nuevo hogar . “El papel que falta para poder empezar con la obra no es la licencia de obra como muchos me estáis diciendo. Cuando elegí la parcela ya tenía licencia para poder construir. Falta otro papel que debe darle la Sareb al ayuntamiento”, ha revelado.

Debido a esto, la influencer no puede empezar a construir su nueva casa y el banco y el constructor están esperando a que este conflicto se resuelva. “Sé que no soy la primera ni la última persona que ha tenido problemas antes de empezar a construir una casa desde cero. Me siento egoísta quejándome por esto, pero estoy harta. Me dijeron que en septiembre el problema ya estaría solucionado. Siento rabia e impotencia”, ha confesado Violeta.