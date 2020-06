Violeta Mangriñán preocupa a sus seguidores por el estado de salud de su perra: "Se puede contagiar a las personas"

Los cuidados estéticos de Violeta Mangriñán con su perra Canela

Pero no todo iban a ser malas noticias para la perrita. Violeta ha querido que su Cane, pese a no encontrar demasiado bien, estuviera tan guapa como siempre. Resolviendo las dudas de muchos de sus seguidores sobre los cuidados estéticos que sigue, la extronista de 'MyHyV' ha desvelado el misterio: "No la hemos cortado el pelo, la llevo cada dos tres semanas a que la laven y le cortes los pelitos del culete para que no se le manchen cuand hace caca. Mucha gente me decís que le corte el pelito, pero nunca se lo he cortado porque a los pomerania es recomendable no cortárselo y de momento no lo vamos a hacer".