Violeta Mangriñán enseña el nuevo tatuaje con mensaje motivacional que se ha hecho en la mano

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado en varias ocasiones sobre sus problemas con la alimentación y sus momentos más difíciles a nivel mental. Hace apenas un año reconoció públicamente por primera vez que había padecido anorexia: "yo la he sufrido y solo las que la han sufrido y la sufren saben lo terrible que es", explicaba. Desde entonces, ya no se esconde para hablar de su salud mental y reconoce seguir trabajando día a día para controlar su mente.

Violeta Mangriñán se ha tatuado una frase en inglés en su mano. "You are beautiful when you ara happy", dice el mensaje que la extronista de 'MyHyV' ha querido marcar para siempre en su piel. Sin lugar a dudas, esto debe de representar algo verdaderamente importante para ella.