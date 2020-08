Violeta Mangriñán enseña el coche que se ha comprado y alucina cuando lo ve: “Es el que me gustaba”

Las críticas que ha tenido que soportar Violeta 'MyHyV' al comprarse un coche de lujo

Ya montada en su nuevo automóvil, la que extronista de ‘MyHyV’ se ha dirigido directamente a sus haters. A todos aquellos que han criticado la compra del automóvil y que no entiende su actitud. Ella ha asegurado que no tiene que dar explicaciones ante esto, y que le enfada mucho la envidia de las personas. “A todos los que me han criticado no les pienso dar una vuelta en el coche, al resto sí”, ha comentado la joven que se ha paseado con su novio disfrutando de su vehículo nuevo.