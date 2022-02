"Lo estoy pasando realmente mal con el bruxismo y no puedo tratármelo con bótox, como solía hacer cada cinco meses, porque estoy embarazada", dice muy disgustada. "Encima, ahora aprieto más aún al dormir, me levanto a veces hasta con dolor de cabeza, es horrible", continúa mientras se resigna. "Hasta que no haya parido a mi bebé no tendré que aguantarme, porque durante el embarazo no puedo ponérmelo", concluye.