Violeta Mangriñán sufre un accidente con su coche: "Estoy bien"

Violeta Mangriñán ha tenido un susto con su coche. La exconcursante de ' Supervivientes ', que se encuentra embarazada de su primer hijo en común con Fabio Colloricchio , ha sufrido un accidente en la carretera mientras se encontraba atendiendo a una serie de compromisos en Madrid. La valenciana, que adquiría recientemente su nuevo vehículo, ha querido pronunciarse tras este percance en el que, por fortuna, no han tenido que lamentarse daños mayores.

"Me he dado una torta con el coche", dice en sus redes desatando todas las alertas. La extronista de 'MyHyV' acaba de superar su primer trimestre y se encuentra en su cuarto mes de gestación. Es por ello que la intranquilidad de su enorme comunidad tras hacerse pública la noticia del accidente ha sido más que notable, y por lo que Violeta ha tenido que aclarar que todo estaba bien y que no había sido "nada grave".