' Villa Favioleta ' es la casa que la pareja se está construyendo en Valencia , tierra natal de Violeta. La vivienda, que contará con dos plantas, tres baños, piscina y gimnasio poco a poco va avanzando y cogiendo forma. El proyecto cada día está más cerca de ser terminado y las dudas con respecto a los acabados no dejan de surgir. En este sentido, la exsuperviviente no ha dudado en pedir consejo a su enorme comunidad de followers, a quien ha enseñado la fachada de su futuro hogar y pedido consejo sobre los acabados que llevará.

Esta 'discusión', que han trasladado a otros miembros de la familia, no ha terminado de resolver las dudas de la influencer, que ha terminado pidiendo consejo a sus seguidores: "Lo que me hace dudar es que estéticamente me gusta más negro o gris oscuro, pero me da la sensación de que el blanco hace que parezca más grande, como que le da más amplitud".