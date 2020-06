Yiya saca a la luz su pasado tras 'Supervivientes': "Cuando fuimos jóvenes"

Pero si algo está claro es que Yiya no pasó desapercibida para nadie. La que era una de las grandes desconocidas de la edición, consiguió destacar entre el resto de sus compañeros y convertirse en unas de las protagonistas indiscutibles del concurso.

¡Irreconocible! Yiya comparte una sorprendente foto de su pasado

Lo cierto es que esta versión más joven de nuestra Yiya dista mucho de la imagen con la que nos ha conquistado en su paso por ‘Supervivientes’. ¿Qué habrán pensado sus fans de esta inesperada imagen de su particular baúl de los recuerdos?

¡Ponemos cara a Brócoli! La exconcursante de 'Supervivientes' nos presenta a su novio

¡Pero esto no ha sido lo único que ha compartido con sus followers! Hace unos días la joven celebraba su éxito en redes compartiendo con todos una foto de su misterioso novio (de apodo, Brócoli), haciendo realidad las peticiones de sus fans.

“Gracias a todos por haber conseguido esto. No lo hubiera pedido porque sé que a él le gusta la intimidad. Pero no me merezco menos, yo también lo hubiera hecho por él”, señalaba una emocionada Yiya en Honduras, tras su llamada telefónica con su chico. ¡Qué viva el amor!