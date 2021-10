Yoli 'GH' y Jorge, desesperados por el gran cambio de su hija Jimena: "No podemos más"

Yoli, exconcursante de 'GH', y Jorge no pueden más. El matrimonio ha denunciado la difícil situación que están viviendo, desesperados con el gran cambio que ha dado su hija Jimena en las últimas semanas. Los recién casados llevan días sin dormir y no saben qué hacer para que su hija concilie el sueño y no llore durante la noche.