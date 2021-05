Yoli da a luz a su segunda hija, Jimena

Jimena se resistía a salir. Yoli ya había superado las 40 semanas de gestación y pasado sus dos fechas previstas de parto. De hecho, su ginecólogo tenía previsto programarle el parto si la niña continuaba sin querer salir, algo que finalmente no ha terminado ocurriendo.

Yoli empezó con contracciones el sábado por la noche. Después de 18 horas de ausencia en redes, la finalista de 'GH' reapareceía en Instagram con bastante mala cara y Jimena resistiéndose aún a salir. "Sigo entera, regular, pero entera. Llevo desde anoche bastante pachucha, ya de hecho se me ve en la cara. Estoy un poco regular desde ayer. Cada día lo paso un poco peor, es lógico. Me he querido tomar el día y la mañana de descanso", contaba en sus stories.