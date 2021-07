Yoli 'GH' y Jorge, preocupados por la salud de Jimena: "Se me parte el corazón de verla así"

Como cualquier padre, Yoli y Jorge viven preocupados por el bienestar de Jimena, por eso, cuando ver que su estado de salud se resiente es un duro golpe para ellos. "Esta mañana, cuando nos hemos levantado, he ido a asomarme a la cuna y me he encontrado a Jimena con los ojitos fatal . Se le han obstruido los conductos de los ojitos. La he llevado al médico esta mañana y le han mandado unas gotitas, aparte de unas gasas que son especiales y muy suaves para bebés, además de suero fisiológico", comenta la prima de Alejandra en sus stories de Instagram.

"He estado un poco out por esto. Se me parte el corazón de verla regulín. Tengo a la gordi pachuchilla de los ojos y me da una pena verla así… se me ha partido el alma. Me he puesto supertriste. Creo que las madres padecemos más cuando vemos a nuestros bebés malitos que incluso ellos.