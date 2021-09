Yoli 'GH' se casa con Jorge: "Llegó el gran día"

El vestido, como no podía ser de otra forma, ha sido el secreto mejor guardado de Yoli hasta el día del 'sí, quiero'. Después de semanas imaginando cómo sería su apuesta, la espera por fin concluye y ya hemos podido ver a la joven vestida de blanco. Un estilismo de corte por encima del tobillo, tirantes, mucho encaje y transparencias, con el que la albaceteña ha sorprendido, a pesar de haber dado alguna que otra pista de cómo iba a ser la pieza con la que finalmente ha sellado su amor con Jorge Moreno.

Y, aunque tras la petición todavía no había una fecha cerrada para su boda, la pareja ha sorprendido dando el paso que tanto estaban esperando. “Somos un pack y cada día me doy más cuenta. Me encanta pasar los días y los minutos con él”, han sido las palabras de Yoli desde que conociera a Jorge y este se ha convertido en su mejor compañero de aventuras.