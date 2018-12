Rápidamente, sus seguidores han querido preguntarle que si ha retomado su relación el también exconcursante de 'GH', a lo que Yoli no ha respondido por el momento. Lo que sí esta claro es que sus seguidores se encuentran completamente divididos : mientras unos estas deseando que confirmen que han vuelto, otro sector muy enfadado considera que sólo "intentan dar qué hablar".

Pero esto no es todo, muchos de los seguidores de Yoli han querido recalcar que les gusta mucho que estén compartiendo momentos junto a su hija Valeria tanto si son pareja de nuevo como si no lo son. Lo cierto es que, sea como sea, este cambio de actitud por parte de la pareja no ha pasado desapercibido para nadie y sus seguidores más fieles quieren saber cuáles son los motivos que les han llevado a tener este acercamiento.