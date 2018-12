Como os contamos, no ha sentado del todo bien que la que fuera tronista de 'MyHyV' haya querido explotar esta faceta como cantante, y es que muchos opinan que es"Menuda mierda de letra, de videoclip y de voz. Quieres estar en todas partes y la música no es lo tuyo. Me he tirado todo el rato mirando cuánto quedaba para que terminase...lo siento, pero no me ha gustado NADA", ha comentado otro tuitero indignado.