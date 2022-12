David la lía en su cita y mete la pata nada más empezar: “No me gusta para nada”

A pesar de haber sido el capitán del equipo, David no se veía recompensado : “Van pasando citas y no te da cita… Quiero contarle un poco cómo soy, pero es lo que hay”, decía a sus compañeros. Cuando Sheila regresaba de su cita individual con Alberto, finalmente decidía sincerarse con ella y hacerle saber que quería una cita. Deseo concedido.

“Llevo de flor en flor cinco años. Salgo de fiesta, en verdad, para buscar a alguna chica ”, decía. Algo que para ella ha supuesto una cruz instantánea. “No me gusta para nada que su modus operandi sea de fiesta y mucho menos que lleve cinco años de flor en flor”.

A Sheila no le cuadraba en absoluto lo que estaba escuchando, así que decidió cortar por lo sano y poner punto y final a la cita: “Pues bueno… Vamos para dentro”.

Algo que él no debió de percibir ya que, al compartir sus impresiones con el equipo del programa, se mostraba de lo más satisfecho: “Me quedo más tranquilo, ya me conoce un poquito más. Después de mi cita, me quedé bastante tranquilo”.