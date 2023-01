La historia de Sheila sobre su dura infancia: “Me hicieron bullying, sufría empujones y siempre estaba sola”

“Yo de pequeña sufrí bullying” , comenzaba. “Fue muy duro porque fue durante muchos años. Sufría empujones, insultos… Siempre estaba sola”. Pero no solo eso. Sheila tampoco lo tuvo fácil en su ambiente familiar: “ Cuando llegaba a casa la situación no mejoraba . Llevo desde los quince años sin hablarme con mi padre”.

Desde entonces, ella ha sentido esa falta y cambió su vida para sobrellevarlo: “Fue una de las razones por las que me vine a Madrid. Buscaba la felicidad, buscaba evadirme de todos los problemas que tenía. Yo no tuve ningún refugio en ningún momento, todo estaba mal en mi vida ”.

Sheila no pudo evitar las lágrimas al descubrirle su pasado a sus chicos: “Llegó un momento en el que toqué fondo. Me cuesta mucho abrirme, que me hagan daño, porque he sufrido muchísimo mucho tiempo”.