Sheila y Miguel siguen juntos cuatro meses después: comparten piso y están "muy felices y enamorados"

Después de que Sheila respondiera a numerosas preguntas de sus seguidores, llegaba, de manera inesperada, el momento de la verdad. Nuestra bachelorette iba a desvelar si a día de hoy aún estaba con Miguel. Pero no han hecho falta palabras. Una música ha comenzado a sonar y él ha aparecido sorprendiéndola con un ramo de flores: "No me podía aguantar más".