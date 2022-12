Ver 'Para toda la vida: The Bachelorette' (12/12/2022), online y completo en Telecinco

En esta primera entrega, Sheila toma contacto con los pretendientes entre los que puede estar el amor de su vida. Ellos no han tardado ni un minuto en hacerse notar (algunos más que otros) y los 'momentazos' en sus presentaciones no han faltado. Después de compartir unos instantes con ellos, Sheila ha decidido a los cuatro que no quería conocer. El resto, tendrá la oportunidad de conquistarla.