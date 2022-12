La ternura de Miguel conquista a Sheila, a la que pregunta si puede besarla: "Eso simplemente se hace"

Había mucha expectación sobre la próxima cita a solas que quisiera tener Sheila . Después de que hubiera compartido con ellos algunos momentos, la primera cita fuera de la mansión era de lo más importante, así que muchos se decepcionaron al ver que no habían sido escogidos. No le pasó a Miguel , ya que Sheila decidió ir con él de visita a un viñedo .

La química y atracción entre ellos era más que evidente, pero Sheila notaba que Miguel estaba tan nervioso que apenas le podía mirar a los ojos . Aún así, ella le dio la rosa de la inmunidad, indicándole que quería seguirle conociendo. Para rematar el éxito de la cita, Miguel le preguntó a Sheila si podía besarla, y ella le animó a hacerlo diciéndole que "esas cosas se hacen, no se pregunta".

"Le he dado la rosa a Miguel porque la conexión que tenemos, la complicidad y la ternura que tiene, me parece que se lo merece al 200%", explicó Sheila. Mientras tanto, otros pretendientes permanecían preocupados en la mansión de 'Para toda la vida: The Bachelorette' imaginando qué podía estar pasando entre Sheila y Miguel.