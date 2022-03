Jimena no para de pensar en el hijo secreto de Óscar: "No puedo sacármelo de la cabeza"

Sin embargo, tras la llamada de Doña Gabriela en la que informaba al matrimonio sobre la detención de sus sobrinos , los problemas no tardaron en llegar. La vuelta al pueblo es la oportunidad perfecta para que el hermano de Juan y Franco se reencuentre con su hijo secreto, Durán .

El niño vive junto a su madre en una casa dentro de las tierras de los Reyes Elizondo . Hasta el momento, ni Jimena ni sus hermanas han descubierto el secreto de Óscar, pero al ver humo salir de la chimenea de la vivienda, comienzan a sospechar que algo no va del todo bien. Por si fuera poco, Durán acude a la hacienda para buscar a su padre y se topa con Jimena . Óscar la engaña diciéndole que se trata del hijo de unos vecinos que ha perdido a su perro.

Al escuchar ladridos, Jimena no puede evitar acordarse del misterioso niño. "Un perro ladrando, parece que estuviera dentro de la casa. Puede ser el perro perdido del niño que vino el otro día. ¿No dijiste que perdió un perro? Yo creo que puede ser este. Me preocupo por el niño, desde que vino el otro día no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Será que vive en la casa de la colina?", se pregunta.