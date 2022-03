Muriel, la hija de Rosario Montes, llega a San Marcos con un claro propósito: conseguir que la cantante vuelva junto a su padre

Rosario Montes abandonó San Marcos y se casó con un hombre muy poderoso. Junto a él tuvo una hijo y recorrió los lugares más exóticos del mundo llevando una vida llena de lujos y comodidades. Sin embargo, la artista se sentía incompleta. Es por eso, que la ex de Franco Reyes decidió dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida en el lugar donde tan feliz había sido.

Justo en el momento en el que parecía que Rosario Montes había conseguido empezar de cero y ser feliz, el pasado vuelve a llamar a su puerta. Gunter anuncia a la bailarina que tiene una visita. Pensando que se trata de Juan David, Montes corre a recibirlo. Sin embargo, se trata de su hija Muriel. La joven quiere convencer a su madre para que regrese junto a ella y junto a su padre, pero Rosario no está dispuesta a abandonar todo aquello por lo que ha luchado .

Lo que Muriel no sabe, es que tal vez ella misma encuentre un motivo para quedarse en San Marcos . Nada más pisar el Bar Alcalá, la hija de Rosario tiene un flechazo con el hijo de Franco y Norma, Andrés Reyes.

Tras su fogoso encuentro en el Bar Alcalá, Juan David Reyes y Rosario Montes no pueden sacarse de la cabeza el uno del otro. Desde que volvió a casa, el mayor de los Reyes está ausente y solo puede pensar en la maravillosa mujer que ha conocido en la cantina. La ex mujer de Armando Navarro no logra concentrarse en sus actuaciones y solo se pregunta cuándo volverá a reencontrare con el joven.