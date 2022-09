La madre de Marina Ruiz reacciona al intento de Omar Sánchez de besarla: "La está utilizando"

Sin embargo, aunque parecía que la relación entre el ex de Anabel Pantoja y la Instagramer avanzaba a pasos agigantados, ella le ha parado los pies. Marina entraba en el cuarto de baño y a continuación lo hacía él. Segundos después escuchábamos decir a la participante: "No no, no te líes. ¡Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar", aseguraba.