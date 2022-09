Omar Sánchez y Marina Ruiz protagonizan el primer acercamiento de 'Pesadilla en el Paraíso': así ha sido su cómplice momento

La granja de 'Pesadilla en el Paraíso' acaba de abrir sus puertas . Sin embargo, el tiempo que han pasado los concursantes dentro de ella ha sido suficiente para que surjan los primeros acercamientos. Omar Sánchez y Marina Ruiz han compartido confidencias en la habitación y entre ellos han saltado chispas. "Yo te tenía a ti por una persona chula. Decía ésta es una chula que te cagas, pero me he llevado sorpresa para bien. Trasmites muy buena energía y al final la gente se contagia", le ha asegurado el deportista.

Marina no se ha sorprendido de las palabras de Omar, ya que asegura que es algo que le ocurre a menudo: "¿Verdad? Le pasa a mucha gente , yo siempre estoy riéndome. Quiero hacer yo prácticas de windsurf . Mira que tiene mi escuela y no voy. Con eso ejercitas. El agua revienta", respondía ella.

Omar se ha abierto en canal y ha hablado de su relación con Anabel: “Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien”, ha contado a su compañeros.