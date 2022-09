Omar Sánchez se lanza a Marina Ruiz y ella le rechaza: "No te líes"

Si Omar Sánchez dejó de piedra a Raquel Lozano en el estreno de ‘Pesadilla en El paraíso’ al confesar que entraba en el reality en condición de soltero , lo que va a ver ahora puede que no lo espere. Y es que el ex de Anabel Pantoja ha decidido dar un paso hacia adelante con Marina . La cuestión es que ella le ha rechazado .

En las imágenes vemos como Marina comenta en voz alta que va al servicio. Se marcha y Omar entra en seguida, tras ella. No vemos lo que ocurre en el interior, pero sí podemos escuchar su conversación: “No, no, no… no te líes”, es lo primero que escuchamos desde el cuarto de baño.