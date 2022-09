Paloma González se disculpa públicamente con Steisy y da su versión de lo ocurrido: "Ojalá ella también me pida perdón"

"Yo vi un programa en el que Steisy metió la pata y dijo 'haiga', yo me reí y no lo hice con maldad, no tengo muchos seguidores y pensaba que no iba a llegar a ningún puerto. Le llegó, le sentó mal, pues mira yo pido perdón", ha comenzado diciendo la estilista, que añadía: "Aunque yo tenga una carrera de Derecho, no soy la más lista, yo también me equivoco. Soy laísta, leísta y todos los haters cuando pueden me atizan por eso".