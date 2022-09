Amor Romeira cuenta los detalles de la relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano: "Se lo dijo delante de mí"

Amor también ha criticado que la extremeña haya enseñado en el 'Deluxe' los audios y los mensajes que el deportista le envió durante su breve relación, pues no entiende por qué ha tenido que mostrar sus conversaciones privadas en el 'Deluxe': "Soy de las personas que saca conversaciones, que demuestra cosas, que me enfrento... Cuando es necesario, cuando una persona me ha hecho daño, me ha dejado como mentirosa o me está debatiendo algo de lo que yo tengo la verdad, pero sentarte a contar qué era lo que hablaba de él con Anabel, de lo que él opinaba... Yo estoy ahora mismo que no doy crédito, no sé quién es Raquel".