Raquel Lozano manda un mensaje a sus haters y asegura que no ha hecho ningún montaje con Omar Sánchez: "Al final esto se va a saber"

Raquel Lozano contesta a sus haters en 'Pesadilla en El Paraíso', está harta de los mensajes y críticas que recibe

La madre de Marina Ruiz acusa a Raquel Lozano y Omar Sánchez de montajistas

El tenso enfrentamiento de Raquel Lozano y el defensor de Omar Sánchez en plató: “Él te ha dejado las cosas claras siempre"

Raquel Lozano no para de dar explicaciones sobre su relación con Omar Sánchez. Lo que tenemos claro hasta ahora es que el surfista entró soltero en 'Pesadilla en El Paraíso' pero la influencer ha asegurado que aunque se estuvieron conociendo un tiempo, ella sigue ilusionada con él.

Durante el debate de este domingo 11 de septiembre, Raquel Lozano, en su enfrentamiento con el defensor de Omar Sánchez, ha sentenciado que ha sido algo más que un simple affaire, y así lo defendió en el plató, “tú sabes que ha sido más tiempo. Yo contigo he hecho videollamada, me ha presentado a sus amigos. Tú, precisamente, no puedes decir que no me conocéis. Él ha hecho que tengamos como una especie de relación y que yo me ilusione”, y ha añadido, “han sido dos meses”.

Críticas en redes a Raquel Lozano

Parece que le han llovido muchas críticas a la influencer en redes sociales por hablar de Omar Sánchez, por ello, ha querido aprovechar la oportunidad y a través de un storie en la cuenta de Instagram de 'Pesadilla en El Paraíso', le ha mandado un mensaje a todos sus haters. "No me voy a justificar más porque no tengo porqué hacerlo, quien quiera que me crea", ha afirmado, "solo pido que por favor que tanto que queremos ayudar a las mujeres, que el 90% de los mensajes que no sean de mujeres atacándome", ha concluido.

La madre de Marina Ruiz acusa a Raquel y Omar Sánchez de ser unos montajistas

Pero hay más gente que no se cree su relación, una de ellas es la madre de Marina Ruiz, quien les ha acusado de ser unos montajistas, "sobre el romance ligero y apresurado, creo que Raquel y Omar se han puesto de acuerdo en que ella fuera se haga la victima, él entra a camelar a Marina y mi Marina es la que va a perder el plato", ha sentenciado.