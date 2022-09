Eleazar sale de nuevo en defensa de Omar Sánchez: "Lo importante es que quede claro que Omar no utilizó a nadie"

Este domingo, Eleazar, defensor de Omar, y Raquel Lozano protagonizaban un fuerte enfrentamiento en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso'. Después del intento de Omar de besar a Marina Ruiz, Raquel se mostraba una vez más su decepción. Eleazar no dudaba en defender a su amigo, asegurando que ella no le conoce tanto como dice.

Pocas horas después, el defensor de Omar Sánchez utilizaba sus redes sociales para tratar de aclararlo todo y seguir defendiendo su postura después de las críticas que ha recibido: "Lo importante no es que yo lo hiciera mal o bien, lo importante es que quede claro que Omar no utilizó a nadie. También quiero decir que no pongo en duda los sentimientos que pudiese tener Raquel, aunque no fuese la mejor manera de actuar después", ha dejado por escrito.

El tenso enfrentamiento de Raquel Lozano y el defensor de Omar Sánchez en plató: “Él te ha dejado las cosas claras siempre"

Después del intento de Omar de besar a Marina Ruiz, Raquel ha mostraba una vez más su decepción en plató: “Está muy acostumbrado a hacerlo todo por detrás y a engañar un poco a la gente”, decía. Eleazar, defensor de Omar, no dudaba en defender a su amigo, asegurando que ella no le conoce tanto como dice.

“Tú sabes que ha sido más tiempo. Yo contigo he hecho videollamada, me ha presentado a sus amigos. Tú, precisamente, no puedes decir que no me conocéis. Él ha hecho que tengamos como una especie de relación y que yo me ilusione”, se defendía ella. “Han sido dos meses”.