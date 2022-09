El tenso enfrentamiento de Raquel Lozano y el defensor de Omar Sánchez en plató: “Él te ha dejado las cosas claras siempre"

Después del intento de Omar de besar a Marina Ruiz , Raquel ha mostrado una vez más su decepción en plató: “ Está muy acostumbrado a hacerlo todo por detrás y a engañar un poco a la gente”, decía. Eleazar, defensor de Omar, no ha dudado en defender a su amigo, asegurando que ella no le conoce tanto como dice.

“Tú sabes que ha sido más tiempo. Yo contigo he hecho videollamada, me ha presentado a sus amigos. Tú, precisamente, no puedes decir que no me conocéis. Él ha hecho que tengamos como una especie de relación y que yo me ilusione”, se defendía ella. “Han sido dos meses”.